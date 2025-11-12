Україна: Друга ліга

Відбулися матчі чергового туру Другої Ліги України.

Сьогодні, 12 листопада, пройшла низка матчів у рамках 18 туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі вінницька Нива у гостях обіграла Реал Фарму з рахунком 5:0. Авторами голів стали Сергій Катеринка, Владислав Погорілий, Ярослав Побережець та Артур Загорулько. Ще один м'яч записаний як автогол імені Владислава Мудрака. Також зазначимо, що на 27 хвилині Погорілий не реалізував пенальті.

Реал Фарма — Нива 0:5

Голи: Катеринка, 22, Погорілий, 27, Побережець, 77, Загорулько, 85.

У другій грі дубль житомирського Полісся впевнено обіграв Атлет із рахунком 4:1. Перемогу "вовкам" забезпечили голи у виконанні Євгена Микитюка, Джеррі Йоки та Михайла Раска, який оформив дубль. У киян єдиний м'яч забив Михайло Кляцький.

Атлет — Полісся-2 1:4

Голи: Кляцький, 76 — Раско, 37, 85, Микитюк, 48, Йока, 90+2.

У третій зустрічі Скала 1911 на своєму полі обіграла Вільхівці з рахунком 4:1. У складі господарів поля забивали Андрій Фесенко, Вадим Мердєєв, Олександр Фетько та Володимир Лук'янченко. У гостей автором голу став Єгор Базаров.

Скала 1911 — Вільхівці 4:1

Голи: Фесенко, 69, Мердєєв, 82, Фетько, 89, Лук'янченко, 90+1 — Базаров, 77.

Куликів-Білка в гостях здобула перемогу над Ужгородом з рахунком 2:0. Перемогу гостям принесли голи Данила Волкова та Микита Шарабури.

Ужгород — Куликів-Білка 0:2

Голи: Волков, 33, Шарабура, 38.

Насамкінець дубль тернопільської Ниви в гостях обіграв дубль Буковини з рахунком 2:1. У складі гостей відзначились Мар'ян Бац та Максим Пежинський, а у господарів поля – Єгор Князєв.

Буковина-2 — Самбір-Нива-2 1:2

Голи: Князєв, 90+4 — Бац, 38, Пежинський, 84.

Група Б

У першому матчі київський Локомотив у гостях розгромив Пенуел із рахунком 4:0. Авторами голів стали Богдан Мордас, Микола Сираш, Андрій Головатенко та Артем Єсаулов.

Пенуел — Локомотив 0:4

Голи: Мордас, 3, Сираш, 10, Головатенко, 38, Єсаулов, 90.

У другій зустрічі дубль Чорноморця поділив очки з дублем Олександрії – 1:1. На гол "моряків" у виконанні Кирила Попова, гості відповіли влучним ударом Данила Власюка. При цьому Олександрія з 33 хвилини грала у меншості після вилучення Артура Голарта.

Чорноморець-2 — Олександрія-2 1:1

Голи: Попов, 35 — Власюк, 55.

Дубль Лівого Берега у гостях впевнено обіграв Гірник-Спорт із рахунком 4:1. Перемогу гостям зі столиці забезпечили голи Данила Грабовецького, Данила Скибенко та Романа Гереша, який оформив дубль. У господарів поля єдиний м'яч забив Дмитро Покась.

Гірник-Спорт — Лівий Берег-2 1:4

Голи: Покась, 68 — Гереш, 44, 50, Грабовецький, 60, Скибенко, 90+1.

Насамкінець Чайка розгромила Діназ з рахунком 5:0. Розгром гостей забезпечили результативні удари Максима Куделіна, Антона Музиченка, Максима Головка та Миколи Вечурка, який оформив дубль.

Чайка — Діназ 5:0

Голи: Кудлін, 8, Музиченко, 20, Вечурко, 36, 38, Головко, 64.