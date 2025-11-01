Україна: Друга ліга

Стартував черговий тур Другої ліги України.

Сьогодні, 1 листопада, відбулися перші матчі у рамках 16 туру Другої ліги України-2025/26.

Група А

У першій грі Лісне в гостях обіграв Реал Фарму з рахунком 3:1.

Перемогу команді з Київської області принесли голи у виконанні Дмитра Грищенка, Вікентія Волошина та Даніїла Юшко. В одеситів єдиний м'яч забив Валерій Гайваненко.

Реал Фарма — Лісне 1:3

Голи: Гайваненко, 58 — Грищенко, 21, Волошин, 72, Юшко, 81.

У другому матчі було зафіксовано нульову нічию між дублями житомирського Полісся та тернопільської Ниви.

Полісся-2 — Самбір-Нива-2 0:0

Група Б

У єдиній зустрічі дубль Колоса в гостях поділив очки з Чайкою. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на 24 хвилині зусиллями Артема Недолі, а господарі поля відповіли голом Миколи Вечурка на 83 хвилині.

Чайка — Колос-2 1:1

Голи: Вечурко, 83 — Недоля, 24.