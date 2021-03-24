ЧМ-2022. Отбор
По мнению французских журналистом в центре обороны нашей сборной сыграют Виталий Миколенко и Илья Забарный.
Французская газета L'Equipe назвала ориентировочные составы сборных Франции и Украины на стартовый матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
По мнению французских журналистов, место в воротах команды Андрея Шевченко займет Георгий Бущан, а в центре обороны сыграют пара динамовцев — Илья Забарный и Виталий Миколенко, а по краям — Александр Караваев и Николай Матвиенко. В остальном больших сюрпризов нет.
Ориентировочные стартовые составы по версии L'Equipe:
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе, Рабьо, Гризманн — Жиру.
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко — Малиновский, Сидорчук — Зинченко, Марлос, Зубков — Яремчук.
Напомним, матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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