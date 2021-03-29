ЧМ-2022. Отбор

Капитан сборной Украины прокомментировал ничью в поединке против Финляндии.

Александр Зинченко, несмотря на потерю очков в отборочном матче ЧМ-2022 против сборной Финляндии, считает, что все препятствия команда преодолеет с помощью болельщиков, и уже в следующем матче станет сильнее.

“Побеждаем вместе и преграды преодолеваем вместе, – написал капитан сборной в своем Инстаграм. – Нам нужна поддержка каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца!»

В третьем туре квалификации Украина сыграет с Казахстаном в среду, 31 марта, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 21:45.

Ранее Football.ua оценил действия подопечных Андрея Шевченко в матче против Финляндии.

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