ЧМ-2022. Отбор

Вингер дебютировал за сборную 5 сентября 2009 года.

В настоящее время проходит поединок четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана.

В этом противостоянии вингер Вест Хэма Андрея Ярмоленко вышел в стартовом составе команды Александра Петракова. Для 31-летнего украинца это игра 100-я в составе национальной команды и по этому показателю он сравнялся с Русланом Ротанем.

Ярмоленко дебютировал в составе сборной Украины 5 сентября 2009 года в матче против Андорры. За это время он забил 42 гола и отдал 23 результативные передачи.

Впереди Ярмоленко по количеству матчей за сборную всего лишь два футболиста — Анатолий Тимощук (144) и Андрей Шевченко (111).

Также этот матч стал юбилейным для Александра Зинченко (45), Романа Яремчука (30) и Виталия Миколенко (20).

Напомним, на Football.ua доступна текстовая онлайн трансляция матча Казахстан — Украина.