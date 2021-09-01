ЧМ-2022. Отбор
Вингер дебютировал за сборную 5 сентября 2009 года.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
01 сентября 2021, 17:55
В настоящее время проходит поединок четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана.
В этом противостоянии вингер Вест Хэма Андрея Ярмоленко вышел в стартовом составе команды Александра Петракова. Для 31-летнего украинца это игра 100-я в составе национальной команды и по этому показателю он сравнялся с Русланом Ротанем.
Ярмоленко дебютировал в составе сборной Украины 5 сентября 2009 года в матче против Андорры. За это время он забил 42 гола и отдал 23 результативные передачи.
Впереди Ярмоленко по количеству матчей за сборную всего лишь два футболиста — Анатолий Тимощук (144) и Андрей Шевченко (111).
Также этот матч стал юбилейным для Александра Зинченко (45), Романа Яремчука (30) и Виталия Миколенко (20).
Напомним, на Football.ua доступна текстовая онлайн трансляция матча Казахстан — Украина.