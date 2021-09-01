ЧМ-2022. Отбор

Хавбек "горняков" находится в неоптимальной форме после повреждения.

Полузащитники Тарас Степаненко и Александр Зубков не попали в заявку на предстоящий поединок четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Казахстана.

Степаненко не сможет помочь "сине-желтым" в Нур-Султане из-за проблем со здоровьем — небольшое отравление, в результате чего у него поднялась температура, а Зубков отсутствует из-за неоптимальной формы после повреждения. Об этом сообщил Александр Глывинский в эфире программы "У СЕРЦІ ЗБІРНОЇ".

Также вчера стало известно, что полузащитник Игорь Харатин пропустит встречу с казахами из-за трансфера в польскую Легию из венгерского Ференцвароша.

Напомним, матч Казахстан — Украина пройдет сегодня, 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.