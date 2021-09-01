ЧМ-2022. Отбор
Украинский защитник перебрал желтых карточек.
Виталий Миколенко, Getty Images
01 сентября 2021, 18:31
В настоящее время проходит поединок четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины.
В этом противостоянии в начале второго тайма защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил желтую карточку, которая стала для него второй в матчах отбора чемпионата мира.
Таким образом, Миколенко пропустит следующий матч сборной против национальной команды Франции из-за перебора желтых карточек.
Также под угрозой дисквалификации находятся Александр Зинченко, Николай Матвиенко и Эдуард Соболь.
Напомним, матч Украина – Франция пройдет 4 сентября в 21.45 по киевскому времени.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Казахстан — Украина.