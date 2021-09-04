ЧМ-2022. Отбор

Хавбек "сине-желтых" поделился своими мыслями о ситуации в турнирной таблице отбора ЧМ-2022.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал ситуацию с национальной командой в отборочной кампании чемпионата мира 2022 года.

"Если посмотреть по турнирной таблице, то еще вся борьба впереди. У нас еще две игры с Боснией – это достаточно крепкая команда, плюс финны на выезде.

Календарь тяжелый, но еще точка не стоит, это точно", – сказал Сидорчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что сборная Украины набрала четыре очка в четырех матчах отбора ЧМ-2022.

Уже сегодня, 4 сентября, Украина примет Францию в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.