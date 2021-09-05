ЧМ-2022. Отбор

Автор гола в ворота Льориса оценил поединок.

Полузащитник сборной Украины и автор единственного мяча команды в игре против сборной Франции в рамках отбора на ЧМ-2022 Николай Шапаренко оценил результат.

"Поддержка была сумасшедшей сегодня. Играли для всей страны. Жаль, что не получилось выиграть, но это футбол. Они забили нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей. Я мечтал забить за свою страну. Еще и в таком матче, против сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась".

Видео голов и обзор матча Украина — Франция

"Сыграли уже много игр с Францией. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться. Нам нужна была победа сегодня. Ничья тоже хороший результат, жаль, что пропустили такой гол. Остается только выигрывать, сами виноваты. Остается обыгрывать остальных соперников", — сказал Шапаренко.

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