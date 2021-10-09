ЧМ-2022. Отбор
Футболист рассказал о предстоящих играх.
ГЕОРГИЙ БУЩАН, GETTY IMAGES
09 октября 2021, 17:33
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал предстоящие игры в рамках отбора на чемпионат мира-2022.
"Понимаем, что у нас есть три финала. В каждом матче на кону золото. Готовимся только с мыслью о победе. У кого будет меньше ошибок — тот и победит.
Нас ничего не пугает. Думаем только о нашей игре, команде. Сейчас многие команды играют в такой футбол, поэтому мы привыкли к этому", — рассказал Бущан.
Напомним, матч против Финляндии состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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