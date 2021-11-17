ЧМ-2022. Отбор

Футболист поделился впечатлением об играх сборной.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оценил выступления нациоанльной команды в отборе на ЧМ-2022.

"Мы все довольны результатом. Выполнили задачу минимум — вышли в плей-офф. Вернулись домой с хорошими эмоциями и в марте будем готовиться к играм.

В раздевалке потанцевали, повеселились. Телефон разрывался? Главное, что на связи люди, которые пишут и во время поражений".

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"Тяжелые матчи были. Я пропустил старт из-за травмы. Была тяжелая ситуация в группе. Нервничали и выстояли — слава Богу.

Нам хотелось бы в плей-офф среднего соперника. Сможем мы попасть на чемпионат мира? Это наша задачи и мечта. Будем работать", — сказал Степаненко в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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