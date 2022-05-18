ЧМ-2022. Отбор

Нападник збірної України — про матч з Емполі.

Нападник збірної України Роман Яремчук дав коментар після перемоги у контрольному матчі проти Емполі.

"Я завжди радий приїжджати до збірної, тут зовсім інший рівень футболістів, мені набагато легше грати, у мене виникає набагато більше гольових моментів. Щасливий, що забив, буду розвиватися далі. На даний момент я перебуваю у збірній, отримую задоволення від партнерів і процесу, лише позитивні емоції.

Мій фізичний стан? Оцінку має проводити тренерський штаб. Я почуваю себе гарно. До матчу з Шотландією ще є достатньо часу, можна прикласти багато зусиль, щоб добре підготуватися й показати гідну гру. Ми на правильному шляху.

Гол Караваєва? Олександр має достатньо техніки, щоб робити таке завершення. Холоднокровно зіграв, молодець. Для правого захисника такі підключення досить цікаві. Я за нього радий, вітаю з другим голом за збірну.

Ми всією командою спостерігали за Євробаченням, дуже переживали, відправляли голоси. Дійсно, є гордість, що я — українець, що такі люди перемагають на Євробаченні, що про нас знає весь світ. Хочу привітати Kalush, молодці хлопці. Розумію, що тепер усі чекають таких же подвигів від збірної України", — сказав нападник на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу збірної України проти Емполі.