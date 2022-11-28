ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Цікавий факт.

У неділю, 27 листопада, збірна Іспанії розписала нічию з Німеччиною — 1:1. Голом у складі "Фурії Рохи" відзначився Альваро Мората.

Враховуючи 7:0 над Коста-Рікою у першому турі, команда Луїса Енріке відвантажила за 2 матчі Мундіалю цілих 8 м'ячів у ворота суперників. Цей результат — аналогічний тому, який іспанці продемонстрували на турнірі у ПАР у 2010 році, коли під керівництвом Вісенте дель Боске єдиний раз в історії виграли світову першість.

Що цікаво, іспанці ще не гарантували собі вихід до 1/8 фіналу. У разі поразки від японців та перемоги Коста-Ріки над Німеччиною (або ж перемоги німців над Коста-Рікою з великим рахунком) у третьому турі, Іспанія розпрощається з чемпіонатом світу.