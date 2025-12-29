Потужна заява очільника ФІФА.
Джанні Інфантіно, Getty Images
29 грудня 2025, 16:25
Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про ажіотаж навколо майбутнього чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Reuters.
«У нас у продажу 6-7 мільйонів квитків. За 15 днів ми отримали 150 мільйонів заявок. Тобто 10 мільйонів заявок щодня. Це показує силу та важливість чемпіонату світу.
За майже 100-річну історію чемпіонатів світу ФІФА продала загалом 44 мільйони квитків.
Без ФІФА футболу не було б у 150 країнах світу. Отримані доходи від чемпіонату світу ми реінвестуємо по всьому світу», – сказав Джанні Інфантіно.