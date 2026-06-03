Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Німецький фахівець отримав чітку вимогу від керівництва — на прийдешньому мундіалі команду влаштує лише перемога.

Збірна Англії готується до першого великого турніру під керівництвом Томаса Тухеля. Німецький спеціаліст був призначений на посаду на початку 2025 року з чітким завданням — виграти чемпіонат світу.

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Футбольна асоціація Англії дала зрозуміти наставнику, що будь-який результат на прийдешньому мундіалі, окрім тріумфу, розцінюватиметься як провал.

Вибір складу, який Томас Тухель сформував на ЧС-2026, викликав чимало суперечок, адже в заявці не опинилося багатьох зірок. Очевидно, що керманичу висунуть претензії за першої ж невдачі. Суперниками "трьох левів" на груповій стадії турніру стануть Хорватія, Гана та Панама.