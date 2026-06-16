Досвідчений голкіпер перевершив досягнення Дієго Годіна та увійшов в історію національної команди.
Фернандо Муслера, Getty Images
16 червня 2026, 20:13
Воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера став найстаршим футболістом в історії своєї національної команди, який виходив на поле у матчах чемпіонатів світу.
Історичне досягнення 39-річний голкіпер встановив у поєдинку першого туру ЧС-2026 проти Саудівської Аравії, який завершився нічиєю 1:1. На момент гри Муслері було 39 років і 364 дні.
Таким чином, досвідчений воротар перевершив попередній рекорд легендарного захисника Дієго Годіна, який виступав за Уругвай на чемпіонаті світу 2022 року у віці 36 років і 285 днів.
Муслера дебютував за національну команду ще у 2009 році в матчі проти Еквадору. Відтоді він провів за збірну Уругваю 135 поєдинків і став одним із найвизначніших голкіперів в історії країни.
У другому турі світової першості команда Марсело Б'єлси зустрінеться зі збірною Кабо-Верде, а згодом зіграє проти Іспанії.