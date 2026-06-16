Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений голкіпер перевершив досягнення Дієго Годіна та увійшов в історію національної команди.

Воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера став найстаршим футболістом в історії своєї національної команди, який виходив на поле у матчах чемпіонатів світу.

Історичне досягнення 39-річний голкіпер встановив у поєдинку першого туру ЧС-2026 проти Саудівської Аравії, який завершився нічиєю 1:1. На момент гри Муслері було 39 років і 364 дні.

Таким чином, досвідчений воротар перевершив попередній рекорд легендарного захисника Дієго Годіна, який виступав за Уругвай на чемпіонаті світу 2022 року у віці 36 років і 285 днів.

Муслера дебютував за національну команду ще у 2009 році в матчі проти Еквадору. Відтоді він провів за збірну Уругваю 135 поєдинків і став одним із найвизначніших голкіперів в історії країни.

У другому турі світової першості команда Марсело Б'єлси зустрінеться зі збірною Кабо-Верде, а згодом зіграє проти Іспанії.