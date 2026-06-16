Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 16 червня 2026 року.

Національні збірні Саудівської Аравії та Уругваю зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Маямі.

Команда Марсело Б'єлси спробувала тиснути на суперників від самого початку матчу, але свої моменти не використала, а натомість наприкінці першого тайму пропустила зі стандарту.

У другій половині "Чарруа" вже були змушені рятуватись, і якби не воротар "зелених", їм було б важко залишитись навіть із нічійним результатом за підсумками цієї гри.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Саудівська Аравія — Уругвай:

Саудівська Аравія — Уругвай 1:1

Голи: Аль-Амрі, 41 — Араухо, 80

Саудівська Аравія: Аль-Овайс — Абдулхамід (Ладжамі, 90+2), Ат-Тамбакті, Аль-Амрі, Аль-Харбі (Аль-Хамдан, 90+3) — Аш-Шамат (Бушаль, 81), Канно, Аль-Хайбарі, С. Ад-Давсарі — Аль-Джувайр (Ад-Давсарі, 63), Аль-Бурайкан (Хеджі, 90+3).