Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 16 червня 2026 року.
Саудівська Аравія — Уругвай, Getty Images
16 червня 2026, 04:28
Національні збірні Саудівської Аравії та Уругваю зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Маямі.
Команда Марсело Б'єлси спробувала тиснути на суперників від самого початку матчу, але свої моменти не використала, а натомість наприкінці першого тайму пропустила зі стандарту.
У другій половині "Чарруа" вже були змушені рятуватись, і якби не воротар "зелених", їм було б важко залишитись навіть із нічійним результатом за підсумками цієї гри.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Саудівська Аравія — Уругвай:
Саудівська Аравія — Уругвай 1:1
Голи: Аль-Амрі, 41 — Араухо, 80
Саудівська Аравія: Аль-Овайс — Абдулхамід (Ладжамі, 90+2), Ат-Тамбакті, Аль-Амрі, Аль-Харбі (Аль-Хамдан, 90+3) — Аш-Шамат (Бушаль, 81), Канно, Аль-Хайбарі, С. Ад-Давсарі — Аль-Джувайр (Ад-Давсарі, 63), Аль-Бурайкан (Хеджі, 90+3).
Уругвай: Муслера — Варела, Касерес, Олівера, Вінья (Санабрія, 46) — Вальверде, Угарте (де ла Крус, 72), Бентанкур, Араухо (Родрігес, 82) — Віньяс (Агірре, 90), Нуньєс (Каноббіо, 46).
Попередження: Аль-Амрі