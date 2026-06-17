Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Реала оформив дубль у матчі ЧС проти Сенегалу та став найкращим бомбардиром в історії французької національної команди.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе встановив нове історичне досягнення, ставши найкращим бомбардиром національної команди за всю історію її існування.

У матчі чемпіонату світу-2026 проти Сенегалу капітан "триколірних" двічі відзначився у воротах суперника. Перший гол, забитий на 66-й хвилині зустрічі, дозволив форварду зрівнятися з Олів'є Жиру, який донедавна одноосібно очолював список найкращих снайперів збірної Франції.

На рахунку Жиру залишилося 57 м'ячів у 137 матчах за національну команду. Проте вже наприкінці поєдинку Мбаппе забив вдруге та вийшов на перше місце в історичному рейтингу.

Тепер в активі зіркового форварда Реала 58 голів у 99 іграх за збірну Франції. Особливо вражає те, що рекорд було встановлено у 27-річному віці, тож Мбаппе має всі шанси суттєво покращити власне досягнення в найближчі роки.