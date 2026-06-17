Команда Дідьє Дешама провалила перший тайм, але після перерви переїхала суперників за рахунок індивідуальної якості.
Франція — Сенегал, Getty Images
17 червня 2026, 00:08
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Франція — Сенегал 3:1
Голи: Мбаппе, 66, 90+6, Баркола, 82 — Мбає, 90+5
Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Олісе, Дембеле (Баркола, 80), Дуе (Шеркі, 87) — Мбаппе.
Сенегал:
Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Камара (Діарра, 76), І. Гує (Сісс, 88), П. Гує (І. Ндіає, 84) — І. Сарр (Мбає, 76), Джексон (Дьєнг, 84), Мане.