Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 17 червня 2026 року.

Національні збірні Іраку та Норвегії зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Бостоні.

"Вікінги" мали суттєві проблеми з адаптацією до високих температур у Америці, але після першого водопою вже понеслись забивати довгоочікуваний гол на мундіалі.

Однак суперники доволі швидко відповіли, тож норвежцям знову довелось іти в пошуках перемоги в першому таймі до чужих воріт.

Натомість у другій половині команда Столе Сольбаккена вже грала доволі обережно, і коли Іраку не вдалось використати кілька напівмоментів, просто добили опонентів наприкінці гри.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Ірак — Норвегія:

Ірак — Норвегія 1:4

Голи: Хуссейн, 39 — Голанд, 29, 45, Естігор, 76, Торстведт, 90+7

Ірак: Хассан — Х. Алі (Саадун, 73), Тахсін, Хашем, Доскі — Баєш (М. Алі, 78), Аль-Аммарі, Ісмаїл (Ікбал, 59), Джасім (Касем, 73) — Хуссейн, Аль-Хамаді (Фарджі, 59).

Норвегія: Нюланн — Р’єрсон, Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе (Естігор, 73) — Едегор (Берг, 81), Берге, Еурснес (Торстведт, 73) — Серлот (Бобб, 73), Голанд, Нуса (Шельдеруп, 73).



Попередження: Тахсін