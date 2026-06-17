Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Столе Сольбаккена важко проходила акліматизацію на полі, але потім заграла належним чином.

Квартет під латинською літерою I на чемпіонаті світу-2026 недарма багатьма визначався, як "група смерті". Адже ніхто б напевно не хотів би опинитись у компанії Франції, Сенегалу та Норвегії. Але національній збірній Іраку в цьому плані відверто не пощастило під час жеребкування. І вже в першому турі "Левам Месопотамії" доводилось зустрічатись із "вікінгами", які вперше за 28 років пробились до фінальної частини мундіалю, тож хіба що їхній головний тренер Столе Сольбаккен пам’ятав, як це грати на світовій першості.

Однак на американських полях скандинавському колективу доводиться боротись ще й проти спекотної погоди, що одразу позначається на свіжості їхньої футбольної думки на полі. Цим намагався скористатись Ірак на початку гри, і було помітно, наскільки важко європейцям дається просування м’яча до передньої лінії, не кажучи вже про якесь там створення гольових нагод для себе.

Усе це зрештою призвело до того, що команді Сольбаккена був конче необхідний цей водопій посеред першого тайму, на який багато хто скаржиться серед глядачів, щоб банально прийти до тями. Як не дивно, спрацювало одразу — ледь відновилась гра, як Норвегія вдарила через лівий фланг швидкої атаки зусиллями Нуси та Вольфе, який прострілив на дальню стійку для Голанда, а той змарнувати подібну нагоду права просто не мав.

Після цього вже почався більш жвавий футбол, але за таких умов і в Ірака були певні можливості провадити власні плани щодо атак. І зрештою "Леви Месопотамії" зуміли відігратись уже за десять хвилин після пропущеного м’яча зусиллями Аль-Аммарі, який виконав подачу з лівого флангу до центру штрафного на голову Хуссейну, а той могутнім кивком голови фактично розстріляв ворота.

Усі в той момент повірили, що цілком імовірні чергові проблемні пригоди для європейської збірної на цьому турнірі. Але команда Сольбаккена зробила все від себе залежне, щоб принаймні на перший тайм піти в статусі переможця. А якщо бути більш точним, то це іракська збірна вирішила влаштувати шоу на останніх хвилинах перед перервою, коли спочатку зусиллями захисника Тахсіна та воротаря Хассана подарувала "дешевий" гол Голанду, а коли побігла його відігравати, то вже гравці атаки Баєш, Аль-Хаммаді та Хашем не змогли використати свої нагоди.

На тлі такого жвавого завершення першого тайму початок другого виглядав відверто ніяково. При цьому Ірак навіть більше контролював м’яч у той час, але конкретних загроз чужим воротам майже не створював. Норвежцям натомість знадобився черговий водопій та аж чотири заміни в один слот після нього, щоб перезапустись наново, і вже на останніх хвилинах їх важко було спинити.

Спочатку на 76 хвилині Едегор подачею кутового з правого флангу знайшов голову Естігора на ближній, а згодом Голанд у компенсований час дав команду своїм партнерам дограти стандарт на чужій половині, і сам у підсумку оформив асист із другого поверху на Тортсведта. Як наслідок, рахунок начебто й із суттєвою перевагою команди Сольбаккена, але були в цьому матчі такі відтинки ігрового часу, коли європейці ризикувати натрапити на чергові проблеми на цьому турнірі.

У наступному турі національна збірна Іраку зіграє проти Франції, тоді як Норвегія зустрінеться із Сенегалом.



Ірак — Норвегія 1:4

Голи: Хуссейн, 39 — Голанд, 29, 45, Естігор, 76, Торстведт, 90+7

Ірак: Хассан — Х. Алі (Саадун, 73), Тахсін, Хашем, Доскі — Баєш (М. Алі, 78), Аль-Аммарі, Ісмаїл (Ікбал, 59), Джасім (Касем, 73) — Хуссейн, Аль-Хамаді (Фарджі, 59).

Нюланн — Р’єрсон, Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе (Естігор, 73) — Едегор (Берг, 81), Берге, Еурснес (Торстведт, 73) — Серлот (Бобб, 73), Голанд, Нуса (Шельдеруп, 73).Попередження: Тахсін