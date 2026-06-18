Захисник національної збірної Франції Мало Гюсто зазнав ушкодження на тренувальному занятті. "Триколірні" наразі готуються до поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти команди Єгипту. 

Як інформують журналісти RMC Sport, захисник травмував гомілкостоп. Ступінь серйозності пошкодження наразі залишається невідомим. 

Матч між збірними Франції та Іраку відбудеться 23 червня. 

Нагадаємо, що у першому поєдинку на мундіалі, який проходить у Північній Америці, підопічні Дідьє Дешама переграли збірну Сенегалу з рахунком 3:1