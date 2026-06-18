Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник "триколірних" Мало Гюсто зазнав ушкодження під час тренування напередодні поєдинку другого туру групової стадії світової першості.

Захисник національної збірної Франції Мало Гюсто зазнав ушкодження на тренувальному занятті. "Триколірні" наразі готуються до поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти команди Єгипту.

Як інформують журналісти RMC Sport, захисник травмував гомілкостоп. Ступінь серйозності пошкодження наразі залишається невідомим.

Матч між збірними Франції та Іраку відбудеться 23 червня.

Нагадаємо, що у першому поєдинку на мундіалі, який проходить у Північній Америці, підопічні Дідьє Дешама переграли збірну Сенегалу з рахунком 3:1.