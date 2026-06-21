Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 21 червня 2026 року.

Національні збірні Японії та Тунісу зустрічались поміж собою в другому турі чемпіонату світу-2026 у Монтерреї.

Команда Евре Ренара швидко пропустила м'яч у власні ворота, після чого не виказувала бажання боротись, чим зіпсувала враження від історичної 1000 гри на чемпіонатах світу й пропустила ще тричі.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Японія — Туніс:

Туніс — Японія 0:4

Голи: Камада, 4, Уеда, 31, Дз. Іто, 69, Уеда, 83

Туніс: Дамен — Тальбі, Рекік, Бронн (Бен Хаміда, 46) — Валері, Скірі (Хедіра, 90+1), Ганнібал, Абді (Ашурі, 90+1) — Саад (Гарбі, 46), Тунекті (Шауат, 65) — Бен Сліман.

Японія: Дзіон Судзукі — Томіясу (Секо, 79), Ітакура, Х. Іто — Доан (Сугавара, 74), Сано, Камада (Дзюнносукe Судзукі, 74), Накамура (Ю. Судзукі, 79) — Дз. Іто, Танака — Уеда (Гото, 86).