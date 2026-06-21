Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після несподіваної нічиєї з ДР Конго на старті ЧС-2026 вінгер спростував чутки про надмірну залежність команди від свого 41-річного капітана.

Після стартової нічиєї 1:1 проти Демократичної Республіки Конго у Групі K на команду Роберто Мартінеса та особисто на Роналду обрушився шквал критики. Проте 23-річний Консейсан, виступаючи на пресконференції у тренувальному таборі в Палм-Біч (штат Флорида), запевнив, що рішення на полі ухвалюються виключно в інтересах гри.

Відповідаючи на запитання журналістів, вінгер туринського Ювентуса пояснив, що динаміка футболу просто не залишає часу на роздуми про статуси партнерів по команді:

"У нас немає цього зобов'язання чи потреби передавати йому м'яч. Якщо говорити про себе, я віддаю передачу тому, хто, на мою думку, у цей момент перебуває у кращій позиції і не прикритий суперником. У мене немає часу думати про те, чиє обличчя у товариша по команді поруч зі мною. Це тисячні частки секунди, ми все робимо інстинктивно".

При цьому Консейсан підкреслив унікальність свого капітана:

"Звичайно, коли справа доходить до забивання голів, немає нікого подібного до Кріштіану. Він тут, щоб допомогти, як і будь-який інший гравець національної збірної".

Для самого Франсіско цей Мундіаль є особливим: він дебютував на чемпіонаті світу рівно через 24 роки після того, як його батько, Сержіу Консейсана, захищав кольори Португалії на турнірі 2002 року в Південній Кореї та Японії. Молодий гравець зізнається, що робоча етика 41-річного Роналду вражає всю команду:

"Він демонструє цей голод щодня, прагнучи перемогти. Він надзвичайно мотивований і тренується так, ніби це його останнє тренування. Якщо він уже так багато підкорив і продовжує працювати з таким прагненням, то наша мотивація досягти хоча б частини того, чого досяг він, має бути ще більшою. Він є лідером і прикладом".

Консейсан, який минулого літа перейшов з Порту до Ювентуса за 27,5 мільйонів фунтів стерлінгів (36,5 млн доларів), запевняє, що команда готова справлятися з критикою після невдалого старту.

"Ми всі граємо у великих клубах, і тиск існуватиме завжди. Ми знаємо: коли справи йдуть не так, критики стає більше. Немає нікого, хто почувався б гірше за нас у моменти невдач, адже ми на власній шкурі відчуваємо, що не виконали свою роботу як слід. Тепер від нас залежить, чи дамо ми найкращу відповідь у наступному матчі", — підсумував футболіст.

Наразі збірна Португалії продовжує інтенсивні тренування, готуючись до матчу другого туру групового етапу проти збірної Узбекистану, який відбудеться у вівторок у Х'юстоні. Команда Роберто Мартінеса налаштована здобути свою першу перемогу на турнірі.