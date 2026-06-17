Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 17 червня 2026 року.

Португалія стартувала на чемпіонаті світу-2026 з нічиєї проти ДР Конго. Європейці втратили перемогу, пропустивши наприкінці першого тайму.

Команда Роберто Мартінеса швидко вийшла вперед після стандарту, але не змогла закріпити перевагу. Після перерви Португалія володіла ініціативою, однак реалізація підвела, а Роналду не використав свої моменти.

ДР Конго витримала тиск і взяла важливе очко на старті турніру.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Португалія — ДР Конго:

Португалія — ДР Конго 1:1

Голи: Невеш, 6 — Вісса, 45+5

Португалія: Д. Кошта — Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш (Семеду, 72) — Невеш, Вітінья (Рамуш, 83) — Б. Сілва (Консейсан, 46), Б. Фернандеш, Нету (Леау, 71) — Роналду.

ДР Конго: Мпасі — Ван-Біссака (Калулу, 85), Мбема, Туанзебе, Капюаді, Масуаку — Мутуссамі, Мукау (Садікі, 57), Е. Каємбе — Бакамбу (Банза, 85), Вісса.



Попередження: Б. Сілва, Семеду, Араужу — Мбемба