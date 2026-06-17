Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

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У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Португалії не змогла обіграти ДР Конго — фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.

Незважаючи на те, що підопічні Роберто Мартінеса дуже швидко відкрили рахунок завдяки зусиллям Жуана Невеша, наприкінці першого тайму конголезці забили свій перший гол в історії чемпіонатів світу, автором якого став Йоан Вісса.

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