Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер лузітан не вбачає трагедії у нічиїй проти ДР Конго і повністю довіряє своєму 41-річному капітану.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес відкинув критику щодо проблем своєї команди з реалізацією та захистив капітана Кріштіану Роналду після розчаровуючої нічиєї з Демократичною Республікою Конго (1:1) у стартовому матчі Чемпіонату світу.

Для Роналду цей турнір став історичним: він став лише другим футболістом в історії після Ліонеля Мессі, який взяв участь у шести мундіалях.

Проте перервати свою безгольову серію йому не вдалося. Нападник Аль-Насра не забиває вже в п'ятому матчі чемпіонатів світу поспіль та в десятому матчі на великих турнірах загалом.Більше того, він не відзначався голом з гри (без урахування пенальті) на ЧС або Євро з 19 червня 2021 року.

У поєдинку проти ДР Конго Роналду відіграв усі 90 хвилин, здійснивши лише три спроби удару, жоден з яких не прийшовся у площину воріт. Однак, заміна капітана, за словами Мартінеса, навіть не розглядалася:

Немає сенсу міняти найкращого бомбардира світового футболу з гри, в якій потрібні голи", — категорично заявив наставник, нагадавши, що Роналду має 143 голи за національну команду.

Роберто Мартінес пояснив осічку своєї команди швидким голом, який, парадоксальним чином, зіграв з ними злий жарт. Жоау Невеш відкрив рахунок уже на шостій хвилині, проте після цього Португалія створила мінімум гостроти, завдавши лише шість ударів за решту ігрового часу.

Ми почали дуже, дуже добре. Наш контроль, те, як ми входили до штрафного майданчика... Але забитий м'яч, який зазвичай допомагає контролювати матч, мав протилежний ефект. Емоції негативно вплинули на нашу гру. Ми перестали ризикувати, шукати простір. Натомість ми просто хотіли зберегти м'яч, чим дали Конго можливість реорганізуватися в обороні та проводити контратаки. Це було радше питання емоцій, ніж тактики чи техніки" — пояснив тренер.

Варто відзначити і суперника: ДР Конго, для якої це перший виступ на мундіалі за останні 52 роки, стала вже другою африканською збірною, що сенсаційно відібрала очки у європейського фаворита (раніше Кабо-Верде зіграло по нулях з Іспанією).

Мартінес наголосив, що робити трагедію з однієї осічки не варто, навівши красномовні історичні паралелі:

Чемпіонат світу — це турнір, де трапляються такі речі. Аргентина програла Саудівській Аравії у 2022 році, а потім виграла титул. У 2010 році Іспанія програла Швейцарії і теж стала чемпіоном. Це не були виступи майбутніх тріумфаторів, але це частина процесу. Таке трапляється. Тепер ми оцінюємо це і покращуємо свою гру до другого матчу".

У наступному турі підопічні Мартінеса зіграють проти Узбекистану. Матч запланований на 23 червня, початок о 20:00.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Роберто Мартінес залишить збірну Португалії після чемпіонату світу-2026.