Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан португальців закликав команду не опускати руки після нічиєї з ДР Конго.

.У стартовому матчі Чемпіонату світу 2026 року збірна Португалії несподівано втратила очки, зігравши внічию з командою Демократичної Республіки Конго з рахунком 1:1.

Капітан португальців Кріштіану Роналду звернувся до вболівальників та партнерів по команді на своїй сторінці в Instagram, прокоментувавши цей непростий старт турніру. Опублікувавши свою фотографію з матчу, зірковий нападник написав:

Це не той старт, якого ми хотіли, але ще далеко не все закінчено. Підняти голови та зосередитися на наступній грі".

Попри оптимістичний настрій та мотиваційні слова лідера збірної, індивідуальні показники Роналду продовжують викликати занепокоєння. Нападник не може відзначитися забитим м'ячем на великих міжнародних турнірах (Чемпіонатах світу та Європи) вже 10 матчів поспіль.

За цей тривалий безгольовий період статистика Кріштіану виглядає відверто невтішно:

Удари по воротах: 33 Удари в площину: 11 Забиті голи: 0

У самому ж поєдинку проти ДР Конго Роналду також не зміг проявити себе з найкращого боку. За підсумками зустрічі аналітичні портали поставили йому найнижчу оцінку серед усіх гравців португальської збірної — лише 6.1 бала.

У наступному турі підопічні Мартінеса зіграють проти Узбекистану. Матч запланований на 23 червня, початок о 20:00.

Нагадаємо, вночі Мессі хет-триком розбив Алжир. Команда Ліонеля Скалоні почала захист титулу чемпіонів світу з упевненої перемоги.