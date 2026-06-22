Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Руді Гарсії на цьому мундіалі своїми силами голів ще не забивала.

Майже тиждень тому на чемпіонаті світу-2026 відбувся дуже нестандартний ігровий день, адже всі матчі одразу в двох квартетах завершились унічию, тож команди були змушені відкласти з’ясовування стосунків поміж собою до другого туру. Серед інших, національна збірна Бельгії тоді поділила очки з Єгиптом (1:1), що вболівальники "Червоних дияволів" визнали незадовільним результатом, тоді як порятунок у грі проти Нової Зеландії від команди Ірану (2:2) сприймався тамтешньою публікою значно краще.

І коли команди Руді Гарсії та Аміра Галеноя зустрічались поміж собою в Лос-Анджелесі, то багато хто очікував, що саме в цій грі бельгійці нарешті мають уголос заявити про свої амбіції на цьому турнірі. І вони дійсно почали з активних дій на чужій половині та навіть створили пару непоганих гольових моментів, але через порятунки власних воріт у виконанні Бейранванда ми в подальшому навіть більше говорили про сейв, який здійснив Тібо Куртуа на протилежному боці поля під час пострілу Канаані з убивчої позиції в центрі штрафного.

Одразу стало зрозуміло, що колектив Галеноя налаштований ловити більш імениту збірну на її помилках у захисті, і на 25 хвилині сталась одна з таких. Дотепно розіграли штрафний у центральній зоні іранці передачею Хадсафі повз стінку на Таремі, і якби не сідниці нападника, то до офсайду б він не заліз, а натомість зарахували його впевнений удар під праву стійку воріт Куртуа. І тоді б для Бельгії почались геть кепські часи в цій грі.

Хоча команді Гарсії все одно було важко контролювати хід подій, але в серії божевільних моментів Де Кейпера, Лукаку та Ванакена посеред другого тайму все ж таки були всі необхідні передумови для того, щоб "Червоні дияволи" нарешті відзначились у воротах суперників на цьому турнірі власними силами. Проти Єгипту був автогол на їхню користь, якщо пам’ятаєте.

Але натомість Бельгія вже на 67 хвилині отримала безглузде вилучення у власному складі, коли Нгой із правого флангу оборони хотів віддавати назад на воротаря, але не влучив як слід по м’ячу, тож або Таремі вийшов би на побачення з Куртуа, або захисник мав фолом виправляти власну помилку. Він обрав другий варіант, тож Іран у підсумку уникнув масованого штурму власних воріт на останніх хвилинах, але без моментів із боку команди Гарсії справа все одно не минулась — Де Кейпер знову мав гольову нагоду, як і свіжий Лукебакіо з дальнім ударом наприкінці матчу, але м’яч у ворота вперто не хотів заходити.

У заключному турі національна збірна Бельгії зіграє проти Нової Зеландії, а Іран зустрінеться з Єгиптом.



Бельгія — Іран 0:0

Бельгія: Куртуа — Меньє (Кастань, 57), Нгой, Мехеле, Де Кейпер — Раскін (Ванакен, 58), Тілеманс — Салемакерс (Лукебакіо, 58), Де Брюйне (Фернандес-Пардо, 87), Троссар — Лукаку (Теат, 73).

Іран: Бейранванд — Хардані (Джаханбахш, 46), Канаані, Халізаде, Нематі, Хаджсафі (Торабі, 66) — Резаеян, Годдос (Моганлу, 78), Езатолахі (Хоссейнзаде, 85), Мохеббі (Мохаммаді, 66) —Таремі.



Попередження: Езатолахі

На 67-й хвилині був вилучений Натан Нгой (Бельгія) (грубе порушення).