Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вперше на Мундіалі з перших хвилин зіграли одразу два воротарі віком понад 40 років.

Поєдинок другого туру групового етапу ЧС-2026 між збірними Уругваю та Кабо-Верде, який завершився результативною нічиєю 2:2, приніс не лише яскравий футбол, а й історичне досягнення.

Уперше за всю історію чемпіонатів світу в стартових складах обох команд одночасно вийшли воротарі, яким уже виповнилося 40 років. Місце у воротах збірної Уругваю зайняв Фернандо Муслера, тоді як за Кабо-Верде зіграв досвідчений Возінья.

Цікаво, що обидва голкіпери відсвяткували 40-річний ювілей у червні цього року. Возінья народився 3 червня, а Муслера — 16 червня.

Таким чином, матч у групі ЧС-2026 став унікальним з погляду вікової статистики та встановив новий рекорд світових першостей.