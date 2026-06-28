Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Англії прокоментував рекордну результативність після перемоги над Панамою.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн поділився враженнями після перемоги над Панамою (2:0) у третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026. Забитий м'яч у цьому поєдинку дозволив форварду встановити новий рекорд національної команди за кількістю голів на мундіалях.

Кейн перевершив досягнення Гарі Лінекера, довівши свій бомбардирський доробок на чемпіонатах світу до 11 м'ячів.

"Це, безперечно, привід для гордості. Ще до початку турніру я говорив, що чемпіонат світу – це найважливіший турнір, у якому ми беремо участь як професійні футболісти, тож забити 11 голів – це справді гордість. У це завжди важко повірити.

Я просто хочу насолодитися цією миттю разом із командою, насолодитися тим, що ми очолюємо турнірну таблицю. Я ніколи не сприймаю такі моменти як щось само собою зрозуміле. Це ще одна чудова подія, і я сподіваюся, що це не остання на цьому турнірі", – сказав Кейн.

Завдяки перемозі над Панамою збірна Англії посіла перше місце у групі L та вийшла до плейоф чемпіонату світу.