Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник Франції прокоментував поразку від Іспанії.

Національна збірна Франції напередодні поступилась Іспанії в півфіналі чемпіонату світу-2026.

Франція — Іспанія 0:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Раян Шеркі прокоментував виступ власної команди.

"Не знаю, чи нам бракувало рішень, чи бажання. Сьогодні вони легше повертали собі м'яч, аніж ми. Якби ми вигравали більше м'ячів, ми б завдали їм більше болю.

У перерві тренер сказав нам, що залишилось 50 хвилин і що у нас будуть шанси. Розчарування після цієї гри величезне.

Ми знали, що їхня головна сила — гра в повільному темпі. Іноді нам слід було зробити те саме. Це було складніше, аніж собі уявляли. Я намагався допомогти команді здійснити камбек, і не думаю, що причиною поразки стала відсутність бажання.

Суперники були просто тактично кращі за нас, краще позиціонували себе на полі. Ми намагались вирішувати проблеми за ходом гри. У підсумку, ми зупинились у півфіналі чемпіонату світу, і тут усе зводиться до деталей.

Я кажу з власного досвіду. Коли я вийшов на поле, я не відчував, що Іспанія перевершує нас. Але з лави запасних було помітно, що вони дуже добре рухали м'яч.

Вони грали в той футбол, який їм подобається. Ми ж, навпаки, грали не в той футбол, який нам подобається. Коли ми граємо так, як запланували, ми — надзвичайна команда.

Чи могла легкість, із якою Франція дійшла до півфіналу, зашкодити нам? Це дуже гарне питання. Я думаю, що в цьому може бути частка правди. Коли все здається занадто простим… Сьогодні ми зіграли так, як зіграли. Немає сенсу виправдовуватись.

Я не знаю, що вам ще сказати. Вони були кращими в кожному аспекті гри. Вони хотіли перемогти більше, аніж ми. Я переконаний, що ми краща команда, але саме сьогодні вони були кращими. Вони не чинили на нас надмірного тиску, у нас була можливість грати. Можливо, ми не вміли контролювати свої емоції.

Матч за третє місце? Я думаю, нам потрібно зараз обміркувати те, як перемогти в цій грі. Це дуже важко, бо коли бачиш пристрасть навколо нас і всіх людей, які зібралися під нашим прапором, такі результати розбивають серце. І, якщо вже заговорили про прапор, я хочу подякувати французам, які нас підтримували", — заявив французький виконавець.

Суперником Іспанії у фіналі стане переможець пари Англія — Аргентина, тоді як Франція зіграє із невдахою серед цих команд.