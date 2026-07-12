Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

І вперше з 1990 року всі чотири півфіналісти є попередніми переможцями турніру.

На вболівальників чекають історичні драми за участю п'яти з шести найкращих бомбардирів поточного розіграшу та одного з найвидатніших гравців в історії футболу.

Перший півфінал Франція — Іспанія, відбудеться у вівторок в Арлінгтоні (штат Техас). Команди нещодавно зустрічалися у півфіналі Чемпіонату Європи: тоді Іспанія перемогла з рахунком 2:1 (один з голів забив 16-річний Ламін Ямаль) і згодом здобула трофей, обігравши у фіналі Англію.

На тому турнірі Кіліан Мбаппе грав із переломом носа, а Майкл Олізе та Дезіре Дуе ще не закріпилися в основі. Зараз Франція є однією з найрезультативніших команд турніру. Іспанія, навпаки, має кадрові проблеми через травми Ямаля та Ніко Вільямса. В останніх двох раундах іспанці здобули перемоги над Португалією та Бельгією завдяки пізнім голам Мікеля Меріно.

Другий півфінал Аргентина — Англія пройде в середу в Атланті (штат Джорджія). Якщо Франція та Аргентина пройдуть далі, у фіналі відбудеться повторення вирішального матчу ЧС-2022. Щоб вийти у фінал вдруге поспіль, Аргентині потрібно здолати Англію.

Зустрічі цих збірних традиційно супроводжуються напругою, яка частково має історичний підтекст через конфлікт 1982 року за Фолклендські острови. В історії чемпіонатів світу ці команди зіграли кілька помітних матчів:

У 1966 році капітана аргентинців Антоніо Раттіна вилучили у чвертьфіналі, а після перемоги 1:0 тренер англійців Альф Ремзі заборонив гравцям обмінюватися футболками з суперниками. У 1986 році гол Дієго Марадони "Рука Бога" допоміг Аргентині перемогти 2:1.

У 1998 році Девіда Бекхема вилучили за фол проти Дієго Сімеоне. Аргентина виграла той матч у серії пенальті. Проте на наступному мундіалі Бекхем забив пенальті (1:0), що сприяло вильоту Аргентини ще на стадії групового етапу. Цікаво, Для 39-річного Ліонеля Мессі це буде перший матч проти збірної Англії.

Також у гонці за звання найкращого бомбардира турніру продовжують брати участь п'ять гравців із шести найрезультативніших: Ліонель Мессі (Аргентина) та Кіліан Мбаппе (Франція) — по 8 голів. Ерлінг Голанд (Норвегія) завершив виступи на турнірі з 7 м'ячами. Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн (обидва — Англія) мають по 6 голів. Усман Дембеле (Франція) — 5 голів. Мікель Оярсабаль (Іспанія) — 4 голи.

У загальному заліку за всю історію чемпіонатів світу Мессі наразі має 21 гол, а Мбаппе — 20. Якщо Аргентина виграє турнір, Мессі здобуде свій другий титул чемпіона світу, обійшовши за цим показником Марадону. Крім того, Аргентина може стати першою збірною після Бразилії (1958, 1962), яка виграла два чемпіонати світу поспіль.