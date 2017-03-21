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Федерация футбола Португалии назвала имена обладателей ежегодных наград по итогам 2016 года.

Лучшим футболистом страны ожидаемо стал нападающий Реала Криштиану Роналду, который в 2016 году выиграл Лигу чемпионов, победил со своей сборной на Евро-2016, а также получил Золотой мяч.

В голосовании за лучшего футболиста Португалии нападающий Реала обогнал своего одноклубника Пепе и вратаря Спортинга Руи Патрисио.

"Я хотел бы поблагодарить моих коллег из Реала и сборной, тренеров и сотрудников команд, но прежде всего португальских фанатов", — сказал Роналду после церемонии.

Награду лучшему тренеру получил Фернанду Сантуш, именно под его руководством сборная Португалии добилась победы на Евро-2016.