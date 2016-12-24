Мойес: Дефо бесценен для нас

Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес заявил, что его клуб не собирается продавать основного бомбардира Джермейна Дефо.
джермейн дефо, sky sports
24 декабря 2016, 23:40
По данным Sky Sports, в услугах 34-летнего форварда Черных Котов заинтересован Вест Хэм.
"Джермейн бесценен, разве нет?", — риторически спрашивает наставник Сандерленда Дэвид Мойес.
"Мы не думаем о цене, за которую мы можем его продать, потому что он очень важен для нас, чтобы помочь остаться в АПЛ".
"Он уже забил восемь мячей в первой части сезона. Если Джермейн забьет еще 8-10 во второй половине — это будет отличным подспорьем остаться в элите".
"Очевидно, мы не будем его продавать, но мы не можем остановить людей писать и говорить о его якобы трансфере", — резюмировал менеджер Черных Котов.
В сезоне 2016/17 Дефо забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 17-ти матчах АПЛ. После 17-ти туров Сандерленд идет 18-м, отставая от спасительной 17-й строчки на один балл.