Мойес: Дефо бесценен для нас

Англия

Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес заявил, что его клуб не собирается продавать основного бомбардира Джермейна Дефо.

По данным Sky Sports, в услугах 34-летнего форварда Черных Котов заинтересован Вест Хэм.

"Джермейн бесценен, разве нет?", — риторически спрашивает наставник Сандерленда Дэвид Мойес.

"Мы не думаем о цене, за которую мы можем его продать, потому что он очень важен для нас, чтобы помочь остаться в АПЛ".

"Он уже забил восемь мячей в первой части сезона. Если Джермейн забьет еще 8-10 во второй половине — это будет отличным подспорьем остаться в элите".

"Очевидно, мы не будем его продавать, но мы не можем остановить людей писать и говорить о его якобы трансфере", — резюмировал менеджер Черных Котов.