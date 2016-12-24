Англия

Нападающий Сандерленд Джермейн Дефо связан с переходом в Вест Хэм.

Sky Sports сообщает о том, что Молотобойцы хотят укрепить свою линию нападения опытным форвардом Черных Котов Джермейном Дефо.

Вест Хэм вскоре лишится Дзадза, который досрочно вернется в Ювентус, клуб также не может рассчитывать на Диафра Сако, который из-за травмы выбыл на 6-8 недель. Недавно наставник команды Славен Билич заявлял, что клуб будет искать подходящего нападающего в зимнее трансферное окно.

Вест Хэм заинтересовался кандидатурой 34-летнего Дефо, который выступал за клуб с 1999-2004. В прошлом сезоне форвард помог Сандерледну избежать вылета в Чемпионшип.

В сезоне 2016/17 Дефо забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 17-ти матчах АПЛ.