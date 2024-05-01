Англія

Виліт до Чемпіоншипу, очікувано, може вплинути на майбутній склад "клинків".

Центральний півзахисник Шеффілд Юнайтед Олівер Арбластер опинився у сфері інтересів Астон Вілли і Вест Гема, передає видання The Telegraph.

Виліт колективу Кріса Вайлдера з АПЛ після розгромної виїзної поразки від Ньюкасл Юнайтед (5:1) у 35 турі може призвести до відходу з Шеффілд Юнайтед деяких гравців. У клубі мають намір втримати 19-річного англійця Арбластера, проте скаути одразу кількох клубів англійської еліти уважно стежили за його прогресом цього року.

Протягом першої половини поточного сезону півзахисник виступав за Порт Вейл (третій дивізіон Англії) на правах оренди. На його рахунку 2 голи і 2 асисти у 26 матчах за команду Першої ліги.

У березні 2024 року Арбластер дебютував за рідний для нього Шеффілд Юнайтед. Вже у восьмому і дев'ятому поєдинках за клуб він виходив на поле з капітанською пов'язкою. Арбластер привернув до себе увагу за рахунок якості володіння м'ячем, зібраності та старанності.

Контракт молодого півзахисника розраховано до кінця червня 2028 року. Угоду з ним у Шеффілді оновили у лютому 2024-го.