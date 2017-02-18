Англия

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп признался, что клуб уже прорабатывает варианты усиления состава.

В матче против Тоттенхэма (2:0) подопечные Клоппа наконец-то прервали пятиматчевую безвыигрышную серию.

В январе Ливерпуль продлил контракт со своим лидером Филиппе Коутиньо, а вскоре должен подписать новое соглашение и хавбек сборной Англии Адам Лаллана.

"Мы сейчас ведем переговоры с разными людьми – игроками, агентами и так далее. Пока что принято не так много решений – да и откуда им взяться на данном этапе?", — заявил Клопп Liverpool Echo.

"Но процесс запущен. Я уверен, что у нас получится действительно хорошая команда. Она у нас уже и так хорошая, однако парочка отличных игроков сделает ее еще лучше".

Также Клопп уверен, что попадание в Лигу чемпионов не является обязательным условием для привлечения высококлассных игроков, хотя и может помочь с этим.

"Я не думаю, что это обязательно, но посмотрим. Пока что не следует говорить о ЛЧ, ведь мы туда еще не попали. Конечно, если мы финишируем в топ-4, это скажется. Нам понадобится более глубокий состав, чтобы быть готовыми к Лиге чемпионов".

"Даже в этом сезоне наш состав мог бы быть глубже, если бы не травмы. Но сейчас мы это преодолели".

Сейчас Ливерпуль идет на 5-м месте в АПЛ, уступая 1 пункт Арсеналу и Тоттенхэму, 2 – Ман Сити и 11 – Челси.

Свой следующий поединок подопечные Клоппа проведут 27 февраля против Лестера.