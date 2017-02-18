Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что хочет вернуться в самый престижный турнир Европы.

"Я не скучаю по Лиге чемпионов. Но, мне очень нравилось играть в этом турнире и Ливерпуль хочет туда вернуться", - заявил Клопп.

"Для того, чтобы добиться этого, нам нужно хорошо поработать. В прошлом сезоне мы не смогли попасть в ЛЧ. Сейчас мы работаем, чтобы вернуться туда как можно скорее. Мы хотим быть частью такого престижного турнира, но для этого нужны победы в АПЛ", — добавил немецкий специалист.

Сейчас Ливерпуль идет на 5-м месте в АПЛ, уступая 1 пункт Арсеналу и Тоттенхэму, 2 – Ман Сити и 11 – Челси.

Свой следующий поединок подопечные Клоппа проведут 27 февраля против Лестера.