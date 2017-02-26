После увольнения Клаудио Раньери руководство Лис активно ищет нового главного тренера для своей команды. Одним из возможных вариантов назывался Роберто Манчини, но итальянский специалист не заинтересован в том, чтобы возглавить Лестер.

Теперь, по информации The Telegraph, владельцы Лестера хотят видеть у руля своей команды Гууса Хиддинка, который имеет опыт тренерской деятельности в АПЛ. Источник утверждает, что переговоры между Хиддинком и Лестером уже ведутся.

70-летний голландец сейчас находится без работы. Прошлый сезон закончил тренируя Челси, который возглавил после увольнения Жозе Моуриньо.