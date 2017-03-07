Англия

Нападающий Эвертона Ромелу Лукаку согласовал новый пятилетний контракт со своим клубом.

На этой неделе нападающий Эвертона Ромелу Лукаку должен подписать новый контракт с мерсисайдским клубом, сообщает Liverpool Echo.

Действующий контракт Лукаку, который в прошедшие выходные стал лучшим бомбардиром в истории Эвертона в Премьер-лиге, истекает летом 2019 года, но сейчас он будет связан с Ирисками до 2022 года.

Согласно условиям новой сделки бельгиец будет зарабатывать более 100 тысяч фунтов в неделю.