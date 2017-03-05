Англия

Забив в ворота Тоттенхэма, Ромелу Лукаку поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров Эвертона в Премьер-лиге.

Ромелу Лукаку вписал свое имя в историю Эвертона, став лучшим бомбардиром клуба в истории Премьер-лиги.

Гол в ворота Тоттенхэма стал 61-м для Лукаку в футболке Эвертона в матчах Премьер-лиги, и таким образом он единолично возглавил список лучших бомбардиров своего клуба, опередив на один гол Данкана Фергюсона.

Всего Лукаку забил 78 голов в Премьер-лиге, и больше него в возрасте до 24 лет забивали только Майкл Оуэн (110 голов), Робби Фаулер (106 голов) и Уэйн Руни (86 голов).