Руководство Челси планирует подписать форварда Реала Альваро Морату.
Челси готов подписать Морату, Getty Images
26 марта 2017, 13:57
Руководство Челси планирует летом произвести изменения в линии атаки и попытаться подписать нападающего Реала Альваро Морату.
Сам игрок неоднократно выражал свое недовольство статусом запасного и готов покинуть Реал по кончании сезона. Одним из мотивов перехода в Челси может послужить главный тренер "синих" Антонио Конте. Итальянец работал с Моратой в Ювентусе, где игрок добился большого прогресса.
Сумма трансфера может составить 65 миллионов евро, что должно устроить руководство Реала.
На счету Мораты 34 матча, 13 голов и 4 голевые передачи в нынешнем сезоне во всех турнирах.
Стоит отметить, что Реал рассматривает возможность включения Мораты в сделку по трансферу Эдена Азара.