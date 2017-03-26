Англия

Руководство Челси планирует подписать форварда Реала Альваро Морату.

Руководство Челси планирует летом произвести изменения в линии атаки и попытаться подписать нападающего Реала Альваро Морату.

Сам игрок неоднократно выражал свое недовольство статусом запасного и готов покинуть Реал по кончании сезона. Одним из мотивов перехода в Челси может послужить главный тренер "синих" Антонио Конте. Итальянец работал с Моратой в Ювентусе, где игрок добился большого прогресса.

Сумма трансфера может составить 65 миллионов евро, что должно устроить руководство Реала.

На счету Мораты 34 матча, 13 голов и 4 голевые передачи в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Стоит отметить, что Реал рассматривает возможность включения Мораты в сделку по трансферу Эдена Азара.