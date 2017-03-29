Форвард Алексис Санчес заявил, что он был бы рад отработать свой контракт с Арсеналом, но только если там у него будет возможность выигрывать трофеи.
Алексиса Санчеса связывают с переходом в Челси, Getty Images
29 марта 2017, 21:22
Алексис Санчес выразил желание остаться в Лондоне, но не стал исключать возможность перехода в другой клуб.
"Я счастлив в Лондоне и надеюсь отработать свой контракт", — цитирует Санчеса El Gráfico Chile.
"Я хотел бы остаться в этом городе, но я хочу играть за команду победителей, команду с чемпионским менталитетом".
Отметим, что даже в случае ухода из Арсенала у Санчеса будет возможность остаться в Лондоне, поскольку чилиец является главной трансферной целью Челси.