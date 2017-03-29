Англия

Форвард Алексис Санчес заявил, что он был бы рад отработать свой контракт с Арсеналом, но только если там у него будет возможность выигрывать трофеи.

Алексиса Санчеса связывают с переходом в Челси, Getty Images

Алексиса Санчеса связывают с переходом в Челси, Getty Images

Алексис Санчес выразил желание остаться в Лондоне, но не стал исключать возможность перехода в другой клуб.

"Я счастлив в Лондоне и надеюсь отработать свой контракт", — цитирует Санчеса El Gráfico Chile.

"Я хотел бы остаться в этом городе, но я хочу играть за команду победителей, команду с чемпионским менталитетом".

Отметим, что даже в случае ухода из Арсенала у Санчеса будет возможность остаться в Лондоне, поскольку чилиец является главной трансферной целью Челси.