Англия

Football.ua представляет превью центрального матча субботы в 30-м туре АПЛ — дерби между Ливерпулем и Эвертоном.

Ливерпуль – Эвертон

Суббота, 14:30, Ливерпуль, Энфилд Роуд. Арбитр – Энтони Тейлор. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Лейва, Джан – Мане, Фирмино, Коутиньо.

Эвертон: Роблем – Холгейт, Уильямс, Ягелка, Бэйнс – Дэвис, Барри, Гуйе – Баркли, Кальверт-Льюин – Лукаку.

Не сыграют: Старридж, Груйич, Ингз, Эджария, Лаллана, Хендерсон – Боласи, Коулман, Мори, Шнейдерлен, Бешич, Маккарти.

Под вопросом: -

Бомбардиры: Мане (12) – Лукаку (21).

Для Ливерпуля матчи с командами топ-6 уже окончены, но это не означает, что не осталось больших поединков. Подопечным Юргена Клоппа предстоит схлестнуться с соседями по городу – Эвертоном. После ужасного начала года Красные понемногу пришли в себя. В последних 5 играх они уступили лишь раз, выиграв при этом три матча. Да и ничью с Ман Сити определенно можно занести себе в актив.

Но и Эвертон не так-то прост! Ириски с самого Boxing Day пребывают в отличной форме, уступив в АПЛ лишь единожды. У наставника команды Рональда Кумана добавилось хлопот после перерыва на матчи сборных – серьезные повреждения получили защитники Шеймус Коулман и Рамиро Фунес Мори.

Казалось бы, все говорит в пользу Ливерпуля, если бы не одно "но". И имя ему – Ромелу Лукаку. Бельгиец отказался продлевать контракт с Эвертоном, но наверняка летом хочет оказаться в клубе поименитее, поэтому будет из кожи вон лезть, чтобы еще больше повысить свою стоимость. В марте именно Ромелу был признан лучшим игроком Премьер-лиги. Во многом именно то, сможет ли оборона Ливерпуля сдержать Лукаку, зависит исход противостояния.

Тренеры говорят:

Юрген Клопп, Ливерпуль: "Не так много городов могут похвастаться наличием таких великих клубов. Это нечто особенное".

Рональд Куман, Эвертон: "Все осознают важность Мерсисайдского дерби. По многим показателям это одно из величайших, в которых я участвовал".

Интересные факты:

- Ливерпуль не проигрывал в последних 12 матчах против Эвертона (В5 Н7) – это рекордная беспроигрышная серия Красных против Ирисок.

- Юрген Клопп может стать первым тренером в истории Ливерпуля, выигравшим 3 своих первых Мерсисайдских дерби.

- В этом противостоянии было показано больше красных карточек, чем в любой иной паре – 21.

- Ромелу Лукаку забил 10 голов, начиная с 80-й минуты в одном сезоне – это повторение рекорда Кевина Филлипса, установленного в кампании 1999/2000.