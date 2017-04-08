Англия

Эвертон объявил о продлении контракта со своим защитником Мэттью Пеннингтоном до июня 2019 года.

Пеннингтон недавно оправился от травмы подколенного сухожилия и выходил в стартовом составе на последние два матча Ирисок против Ливерпуля и Манчестер Юнайтед, забив на Анфилде свой первый гол за клуб.

"Я рад продлить свое пребывание здесь, и надеюсь закрепиться в первой команде", — сказал он клубному каналу.

Пеннингтон дебютировал за первую команду Эвертона в апреле прошлого года, когда вышел в стартовом составе в победном матче против Борнмута (2:1).