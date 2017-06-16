Англия

Испанский специалист возглавил Львов после ухода Олега Дулуба.

Львовские Карпаты подписали контракт с испанским наставником Серхио Наварро. Об этом сообщает официальный сайт Львов.

Детали соглашения с испанским специалистом не разглашаются. В тренерский штаб Карпат войдут испанские помощники Наварро — ассистент Иван Медай и тренер по физической подготовке Хосе Пастор.

Отметим, Серхио в течение последних трех сезонов выполнял функции методологического директора испанского Вильярреала.