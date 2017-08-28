Англия

Полузащитник "канониров" Месут Озил принес свои извинения за безвольное поражение команды в Ливерпуле.

В поединке 3-го тура АПЛ Арсенал был разгромлен на выезде Ливерпулем, пропустив в свои ворота 4 безответных мяча.

После матча один из лидеров "канониров" Месут Озил опубликовал следующее сообщение в своем Instagram:

"Обвиняйте нас, кричите на нас, критикуйте нас, но я также очень сильно разочарован сегодняшней игрой".

"Мы хотели добиться позитивного результата перед перерывом на игры национальных сборных, но были просто недостаточно хороши в течение всех 90 минут. Ливерпуль, вне всяких сомнений, заслужил победу".

"Обычно после подобных игр я слишком зол, чтобы писать что-то в социальных сетях, но я не хотел оставлять этот матч без комментариев перед тем, как отправлюсь в расположение сборной Германии".

"Тем не менее… "Канониры", я прошу прощения – особенно у болельщиков, которые приехали с нами в Ливерпуль, чтобы увидеть, как мы будем бороться на поле. Мы постараемся сделать все, чтобы стать лучше к следующей игре", — написал Озил.

После 3 туров чемпионата Англии Арсенал c 3 очками в активе занимает 16 место в турнирной таблице.