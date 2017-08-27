Англия

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль — Арсенал (4:0).

Арсенал на выезде без шансов был разгромлен Ливерпулем. Подопечные Арсена Венгера проиграли два матча подряд, при этом не сумев поразить ворота соперника.

Ливерпуль - Арсенал 4:0

Голы: Фирмино, 17, Мане, 40, Салах, 57, Старридж, 77

Ливерпуль: Кариус — Гомес, Матип, Ловрен, Морено — Джан (Груйич, 84), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино (Милнер, 80), Мане (Старридж, 74)

Арсенал: Чех — Холдинг, Косельни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен (Ляказетт, 62), Рэмси (Коклен, 46), Джака, Бельерин — Озил, Санчес (Жиру, 62) — Уэлбек

Предупреждения: Ловрен, Гомес — Уэлбек, Джака, Озил, Холдинг.