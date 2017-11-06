Англия

Майкл Эменало решил оставить пост технического директора Челси.

Пока не утихают споры о том, уйдет ли Антонио Конте с поста главного тренера Челси, команду покинул ее технический директор Майкл Эменало, работавший в клубе 10 лет — сообщает The Telegraph.

Кому-то может показаться, что решение Эменало – это плюс для Конте, однако на самом деле бывший технический директор не только постоянно поддерживал итальянского специалиста, но и был одним из инициаторов его приглашения на Стэмфорд Бридж.

Уход Эменало стал сюрпризом и серьезным ударом для Романа Абрамовича, ведь хозяин Челси не скрывал, что тот является одним из немногих, кому он полностью доверял и тех еще менее многочисленных, к чьим советам он прислушивался.

Эменало начал работу в Челси в 2007 году при Аврааме Гранте и поначалу исполнял обязанности скаута, изучавшего соперников команды. В 2011 году Майкл занял пост технического директора, на котором заслужил как множество лестных отзывов, так и немало нареканий за приглашение футболистов, так и не заигравших на Стэмфорд Бридж, и отправку многих талантливых ребят в аренду. Именно при нем в Челси появились Эден Азар, Тибо Куртуа, Сезар Аспиликуэта и не прижившиеся в команде Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

Летом Эменало получил тренерскую лицензию УЕФА Про, и, возможно, о выпускнике Бостонского университета (международные отношения и политические науки), бывшем игроке Моленбека, Айнтрахта (Трир), Ноттс Каунти, Маккаби (Тель-Авив) и сборной Нигерии (14 матчей, участник ЧМ-1994 в США) вскоре все услышат, как об успешном тренере.

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